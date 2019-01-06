На грани исчезновения: самые редкие морские млекопитающие (Фото) Этой зимой - 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих. В честь этого экологического праздника необходимо вспомнить об одних из наиболее редких видов морских млекопитающих.