То, чего вы не знали: 10 мифов и ошибочных фактов о животных (Фото)

Порой бывает так, что наши представления о животных, как и многие другие понятия, не совсем верны. В то время как массмедиа отлично справляются со своей работой развлекать зрителя, они зачастую дают неверную информацию, когда дело доходит до обучения новому. В этом выпуске мы рассмотрим десять распространенных и живучих мифов о животных.