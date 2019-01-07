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Понедельник, 07.01.2019
То, чего вы не знали: 10 мифов и ошибочных фактов о животных (Фото)
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То, чего вы не знали: 10 мифов и ошибочных фактов о животных (Фото)

Порой бывает так, что наши представления о животных, как и многие другие понятия, не совсем верны. В то время как массмедиа отлично справляются со своей работой развлекать зрителя, они зачастую дают неверную информацию, когда дело доходит до обучения новому. В этом выпуске мы рассмотрим десять распространенных и живучих мифов о животных.
zefirka.net
Фото: pixabay
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