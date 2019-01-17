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Четверг, 17.01.2019
Деревья тоже бывают застенчивыми: феномен разомкнутости полога, как это
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Деревья тоже бывают застенчивыми: феномен разомкнутости полога, как это

У некоторых видов деревьев наблюдается такой феномен, как застенчивость кроны или разомкнутость полога, когда верхушки не соприкасаются и формируют полог леса с пробелами. Этот феномен обсуждается с тех пор, как был впервые задокументирован в 1920 году, и до сих пор ученые так и не назвали точных причин возникновения у деревьев застенчивости.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Лес, Феномен, Фото, Природа, Деревья.
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