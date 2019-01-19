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Суббота, 19.01.2019
И среди животных есть свои чемпионы (Фото)
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И среди животных есть свои чемпионы (Фото)

Рекорды ставят не только люди - и среди животных есть свои чемпионы. На земле, под землей, в глубинах морей и океанов, в воздухе, даже в глыбах льда. Рекорды животных всегда вызывают любопытство - многие из них представляют собой очень странные создания, хотя и не прикладывают этому усилий, как люди… Вот некоторые из них попавшие в Книгу рекордов Гиннеса.
animalworld.com.ua
Фото: animalworld.com.ua
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Экология, Животные, Книга рекордов Гиннеса, Чемпион, Фото, Рекорды.
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