И среди животных есть свои чемпионы (Фото)

Рекорды ставят не только люди - и среди животных есть свои чемпионы. На земле, под землей, в глубинах морей и океанов, в воздухе, даже в глыбах льда. Рекорды животных всегда вызывают любопытство - многие из них представляют собой очень странные создания, хотя и не прикладывают этому усилий, как люди… Вот некоторые из них попавшие в Книгу рекордов Гиннеса.