Обезьяна находится на первом рейтинге самых умных животных на Земле (Фото) Фотограф дикой природы Габи Гиар сделала выразительные портреты шимпанзе во время визита в заповедник в Кении, показывающие весь спектр обезьяньих эмоций. "Эмоции животных отчетливо видны в их глубоких карих глазах. Морщинки на лицах и мимика также служат для выражения чувств".