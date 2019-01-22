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Вторник, 22.01.2019
На грани двух миров: подводные фотографии из разных стран (Фото)
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На грани двух миров: подводные фотографии из разных стран (Фото)

Площадь поверхности мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 71% поверхности Земли, это около 361 миллиона квадратных километров. Глубины таят множество тайн и загадок, ведь дно океана изучено хуже, чем поверхность Луны. Не обязательно спускаться настолько глубоко, много интересного можно узнать, снимая границу двух миров.
animalworld.com.ua
Фото: animalworld.com.ua
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Экология, Мировой океан, Море, Земля, Океан, Мир под водой, Граница двух миров.
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