На грани двух миров: подводные фотографии из разных стран (Фото)

Площадь поверхности мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 71% поверхности Земли, это около 361 миллиона квадратных километров. Глубины таят множество тайн и загадок, ведь дно океана изучено хуже, чем поверхность Луны. Не обязательно спускаться настолько глубоко, много интересного можно узнать, снимая границу двух миров.