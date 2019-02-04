Деревья, которые выживают в любых обстоятельствах (Фото) Деревья невероятно сильны — они могут расти сквозь металл, цепляться корнями за край оврага, переносить мощные ураганы. Если бы не было деревьев, нас с вами просто не существовало бы. Так что давайте посмотрим на подборку с этими 15 нереально крутыми деревьями, которым плевать на обстоятельства, и мысленно им поаплодируем!