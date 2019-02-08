Скачать
Пятница, 08.02.2019
Прекрасные фото, демонстрирующие мощь и красоту стихии (Фото)
1 / 35

Прекрасные фото, демонстрирующие мощь и красоту стихии (Фото)

Природа полна сюрпризов, и гроза — один из них. Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Экология, Стихия, Фото, Природа, Мощь стихии, Красота стихии.
22:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь