Феноменальные геологические образования Земли

Природное разнообразие Земли впечатляет и завораживает. Наша планета прошла бурный период геологических трансформаций, некоторые из них продолжаются до сих пор. Любителям путешествовать открываются миллионы направлений и возможностей увидеть уникальные формации. Ниже представлены одни из самых удивительных геологических образований на Земле.