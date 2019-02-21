Самые крупные животные нашей планеты (Фото)

Однако теперь, во времена регулярных экологических катастроф и бесчеловечного отношения самого человека к природе, на земле осталось не так много животных, которые удивляют своими размерами. Они обитают на суше и бороздят просторы мирового океана, не переставая удивлять и восхищать не только профессиональных исследователей дикой природы, но и простых смертных.