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Среда, 27.03.2019
Баобаб - одно из самых необычных деревьев в мире (Фото)
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Баобаб - одно из самых необычных деревьев в мире (Фото)

В Африке бытует легенда о том, почему баобаб так выглядит .Однажды между Богом и баобабом произошла размолвка. Рассердившись на дерево, Бог вырвал его из земли и воткнул обратно вверх корнями. Этим и объясняется его причудливая форма. Многие люди до сих пор считают, что корни у баобаба растут вверху. В сухой период, зимой, когда баобаб сбрасывает листву, он действительно приобретает курьезный вид дерева, которое растет корнями вверх.
fototelegraf.ru
Фото: pixabay.com
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Африка, Растение, Дерево, Баобаб.
16:36 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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