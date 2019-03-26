Баобаб - одно из самых необычных деревьев в мире (Фото) В Африке бытует легенда о том, почему баобаб так выглядит .Однажды между Богом и баобабом произошла размолвка. Рассердившись на дерево, Бог вырвал его из земли и воткнул обратно вверх корнями. Этим и объясняется его причудливая форма. Многие люди до сих пор считают, что корни у баобаба растут вверху. В сухой период, зимой, когда баобаб сбрасывает листву, он действительно приобретает курьезный вид дерева, которое растет корнями вверх.