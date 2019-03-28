Животные бывают разные: и большие, и крошечные (Фото) Животные бывают и большими, и крошечными. Но иногда их размеры кажутся настолько неправдоподобными, что начинаешь сомневаться, видишь ли ты это на самом деле. Мы собрали фото животных необычных размеров. Но это действительно самые гигантские кролики и крошечные обезьянки, которых нам удалось увидеть.