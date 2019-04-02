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Вторник, 02.04.2019
Доза умиления: малыши редких видов животных (Фото)
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Доза умиления: малыши редких видов животных (Фото)

Даже если вы любите животных, то, скорее всего, встречали лишь малую долю от 1 367 555 обнаруженных видов животных на Земле. Но не стоит расстраиваться, лучше подумайте, сколько еще интересного вам предстоит узнать. На этот раз предлагаем вам полюбоваться на малышей редких видов животных, о существовании которых вы наверняка даже не подозревали.
Фото: zefirka.net
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Экология, Животные, Природа, Малыши, Детеныши, Окружающий мир.
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