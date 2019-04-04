Мишка или лев: чего ожидать, заводя тибетского мастифа (Фото) Внушительные габариты, сила, выносливость, ум и роскошная шуба речь идет о тибетских мастифах, известных с древности. Эти великаны служили сторожевыми собаками в тибетских монастырях и помогали кочевникам в Гималайских горах. Мастифов уже давно не считают свирепыми, но от этого они выглядят не менее впечатляюще.