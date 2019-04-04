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Четверг, 04.04.2019
Мишка или лев: чего ожидать, заводя тибетского мастифа (Фото)
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Мишка или лев: чего ожидать, заводя тибетского мастифа (Фото)

Внушительные габариты, сила, выносливость, ум и роскошная шуба речь идет о тибетских мастифах, известных с древности. Эти великаны служили сторожевыми собаками в тибетских монастырях и помогали кочевникам в Гималайских горах. Мастифов уже давно не считают свирепыми, но от этого они выглядят не менее впечатляюще.
Фото: zefirka.net
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Экология, Собаки, Животные, Собака, Пес, Тибетский мастиф, Мастиф.
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