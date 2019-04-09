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Лося оставили в Красной книге и запретили на него охотится

Лося оставили в Красной книге и запретили на него охотится
12:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости экологии: Апелляционный суд оставил лося в Красной книге Украины и подтвердил запрет охоты на него.

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства экологии и природных ресурсов и запретил исключать лося из Красной книги.

Такое решение суд вынес 8 апреля, сообщил руководитель Минприроды Остап Семерак в Facebook.

"По делу лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге", - написал он.

Семерак поблагодарил всех коллег и "реальных партнеров по гражданскому обществу" за общую позицию.

"Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - подытожил глава ведомства.

В пресс-службе Минприроды также сообщили, что 3 апреля ООО "Метос" отказалось от иска к Минприроды и НАН Украины в другом аналогичном деле об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу Украины.

Напомним, 27 ноября 2018 года Окружной административный суд города Киева отменил приказ Минэкологии о занесении лося европейского в Красную книгу и признал противоправным запрет охотиться на него.

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Красная книга, Охота, Апелляционный суд, Лось.
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