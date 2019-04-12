Кошки породы мейн-кун в объективе фотоаппарата (Фото) Кошки породы мейн-кун — это роскошная шерсть, гордая осанка, мудрые глаза. Как и другие кошки, они попадают впросак, оказываются в казусных ситуациях и выглядят забавными.