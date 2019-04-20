Пыльца и сладкий нектар: Как происходит опыление насекомыми (Фото) Джефф Горген (Jeff Goergen) - программист из США, у которого сразу несколько увлечений: он любит заниматься электроникой, создавать художественные проекты и делать фотографии. Один из его любимых видов фотосъемки - макрофотографии, и одними из главных героев его снимков являются пчелы. Эта серия фотографий американского фотографа-любителя позволяет взглянуть на этих красивых насекомых крупным планом!