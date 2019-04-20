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Суббота, 20.04.2019
Пыльца и сладкий нектар: Как происходит опыление насекомыми (Фото)
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Пыльца и сладкий нектар: Как происходит опыление насекомыми (Фото)

Джефф Горген (Jeff Goergen) - программист из США, у которого сразу несколько увлечений: он любит заниматься электроникой, создавать художественные проекты и делать фотографии. Один из его любимых видов фотосъемки - макрофотографии, и одними из главных героев его снимков являются пчелы. Эта серия фотографий американского фотографа-любителя позволяет взглянуть на этих красивых насекомых крупным планом!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Нектар, Пыльца, Опыление, Макро-снимки насекомых, Джефф Горген, Jeff Goergen.
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