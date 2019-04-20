Удивительная природа: что будет, если скрестить разные породы собак (Фото)

Что будет, если скрестить питбуля и хаски? Или мопса и чихуахуа? Или лабрадора и хаски? Давайте смотреть вместе! Иногда результаты, которые нам дарит природа, очень удивляют.