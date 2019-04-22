День Земли 2019: Необычные геологические образования нашей планеты Готовы ли вы увидеть некоторые из самых крутых геологических образований? Планета Земля заполнена множеством уникальных форм рельефа, и каждый день появляются новые геологические открытия. Хотя есть много мест, которые могли бы быть включены в этот список, мы сузили его до этих 8 странных геологических формаций на Земле.