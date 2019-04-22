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Понедельник, 22.04.2019
День Земли 2019: Необычные геологические образования нашей планеты
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День Земли 2019: Необычные геологические образования нашей планеты

Готовы ли вы увидеть некоторые из самых крутых геологических образований? Планета Земля заполнена множеством уникальных форм рельефа, и каждый день появляются новые геологические открытия. Хотя есть много мест, которые могли бы быть включены в этот список, мы сузили его до этих 8 странных геологических формаций на Земле.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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День Земли 2019, Необычные формации, Необычная геология.
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