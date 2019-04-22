Удивительные факты о слонах Его сердце тяжелее пятилетнего ребенка. Он может услышать грозу за 250 км, а нос слона в тысячи раз чувствительнее человеческого. Он может перетянуть пикап весом 2 тонны и достаточно умен, чтобы нарисовать картину. А вытоптанные слонами тропинки видны из космоса. А какое существо слон боится больше всего на свете? И это не мышь.