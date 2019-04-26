Необычные факты о кошках, о которых Вы узнаете впервые в жизни

Они переживали падение с 32 этажа. Они слышат на 2 октавы больше, чем вы. 15% всего сетевого трафика занимают видео с кошками. Как домашние кошки выцарапали себе место на самой вершине нашего внимания? Это мы их выбрали, или они выбрали нас?