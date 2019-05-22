Без химии и красителей: натуральные и красочные продукты с фермы Carmel Bella Farm (Фото)

Натуральные овощи и фрукты в настоящее время становятся все более популярными, поскольку люди все больше стараются есть экологически чистую пищу, без химикатов, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.