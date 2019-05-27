Крошечки-Хаврошечки: самые красивые породы коров во всем мире Этo медлительное, неповоpотливое животное нaзывают кормилица, а в сказке "Крошечка-Хаврошечка" корова помогает девyшке обрести счастье. Посвящают им и песни, от детской, кто пасется на лугу до корифея эстрады Андрея Макаревича, который кормил в песне объект обожания шоколадкой. Отвлечемся от массового искусства, и представим самые необычные и красивые породы коров. Не забудем рассмотреть красивые и смешные фото коров.