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Будьте бдительны: самые опасные насекомые мира (Фото)
Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков - предлагаем вам список самых опасных насекомых в мире.
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