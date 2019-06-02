Будьте бдительны: самые опасные насекомые мира (Фото) Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков - предлагаем вам список самых опасных насекомых в мире.