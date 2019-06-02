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Воскресенье, 02.06.2019
Будьте бдительны: самые опасные насекомые мира (Фото)
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Будьте бдительны: самые опасные насекомые мира (Фото)

Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков - предлагаем вам список самых опасных насекомых в мире.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Тараканы, Насекомые, Пчела, Муравьи, Вши, Паук, Природа, Биология, Жуки, Клещ, Черная вдова, Муравей-пуля, Овод, Оса, Муха Цеце, Термиты, Черноногий клещ, Сороконожка, Малярийный москит, Блохи.
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