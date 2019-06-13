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Четверг, 13.06.2019
Почувствуй себя муравьем: ТОП самых высоких деревьев в мире
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Почувствуй себя муравьем: ТОП самых высоких деревьев в мире

Это список 10 самых больших деревьев в мире. Точное местонахождение 10 самых высоких деревьев держится в тайне, поэтому фотографий этих деревьев почти не найти. Деревья не охраняют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а лишь засекретили информацию, чтобы поток туристов не разрушил инфраструктуру и не мешал расти деревьям дальше.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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Экология, Деревья, Дерево, Самое высокое дерево, Самые высокие деревья в мире.
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