Почувствуй себя муравьем: ТОП самых высоких деревьев в мире Это список 10 самых больших деревьев в мире. Точное местонахождение 10 самых высоких деревьев держится в тайне, поэтому фотографий этих деревьев почти не найти. Деревья не охраняют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а лишь засекретили информацию, чтобы поток туристов не разрушил инфраструктуру и не мешал расти деревьям дальше.