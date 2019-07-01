Трогательные снимки, которые доказывают, что животные самые лучшие друзья (Фото) Домашний питомец научит ребёнка быть добрым, заботливым, ответственным и дисциплинированным. А уж об огромном эмоциональном удовольствии от общения с животными и говорить нечего.