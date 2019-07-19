Самые причудливые механизмы самообороны в дикой природе Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 13 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.