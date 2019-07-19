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Пятница, 19.07.2019
Самые причудливые механизмы самообороны в дикой природе
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Самые причудливые механизмы самообороны в дикой природе

Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 13 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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Экология, Животные, Природа, Самооборона.
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