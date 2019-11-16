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Звездопад Леониды в ноябре 2019: смогут ли его увидеть украинцы

Звездопад Леониды в ноябре 2019: смогут ли его увидеть украинцы
18:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ежегодно в ноябре можно наблюдать самый мощный регулярный метеоритный дождь – звездопад Леониды. Его пик украинцы увидят 16-17 ноября.

Звездопад Леониды можно наблюдать ежегодно в середине ноября – 15-20 числа. Именно тогда Земля проходит через метеорный поток, частицы которого вспыхивают в атмосфере. Это природное явление можно увидеть невооруженным человеческим глазом. 

Вещество, в поток которого попадает Земля, образуется от кометы 55P/Темпеля – Туттля, когда она проходит вблизи Солнца. Она состоит из микрочастиц размером с песчинку.

Леониды – мощный регулярный звездопад, а раз в 33 года образуют действительно поразительное явление. Однако в этом году земляне его не увидят. Ближайший сверхобильный метеорный дождь будут наблюдать только в 2034 году.

Метеорные потоки обычно называют именами созвездий, в которых расположены их радианты. Это точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлиненные траекторий метеоров. Название Леониды этот поток получил потому, что его радиант расположен в созвездии Льва.

В 2019 году можно будет увидеть еще один метеорный поток – Геминиды. Его пик можно наблюдать 4-17 декабря.

Что такое метеорный дождь? 

Это естественное явление, при котором на небе ночью можно увидеть многочисленные метеоры. Чаще всего оно длится от нескольких дней до нескольких недель.

Отношения явно не сложились: звезда "убегает" из Млечного пути из-за черной дыры

Большинство метеоров вызваны обсколками кометы размером с песчинку, поэтому случаи достижения метеоритами земли во время метеорных потоков чрезвычайно редкие. 

Самым ярким в году является звездопад Персеиды, который можно наблюдать ежегодно в июле-августе.

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Все по теме:

Земля, Космос, Галактика, Ноябрь, Метеорный дождь, Метеор, Метеорные потоки Геминиды, Ноябрь 2019, Звездопад Леониды.
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