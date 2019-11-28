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Четверг, 28.11.2019
Собачки, которых забрали из приюта: до и после (Фото)
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Собачки, которых забрали из приюта: до и после (Фото)

Этим замечательным товарищам очень повезло встретить в своей жизни людей, которые их полюбили, забрали к себе домой и каждый день дарят любовь и заботу. А людям, в свою очередь, повезло обрести в их мордахе настоящих друзей и верных компаньонов!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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