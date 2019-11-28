Собачки, которых забрали из приюта: до и после (Фото)

Этим замечательным товарищам очень повезло встретить в своей жизни людей, которые их полюбили, забрали к себе домой и каждый день дарят любовь и заботу. А людям, в свою очередь, повезло обрести в их мордахе настоящих друзей и верных компаньонов!