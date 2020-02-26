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Українська компанія випустила біорозкладні пакети для продуктів та сміття

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Українська компанія випустила біорозкладні пакети для продуктів та сміття
15:19 Сегодня Телеграф nachasi.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Пакети зроблено з крохмалю і вони повністю розкладаються в домашніх умовах.

Як з’явились пакети

Як зазначає директор заводу, Андрій Береза, ідея розробки біорозкладного продукту з’явилась три роки тому на міжнародній виставці у Дюссельдорфі

І ось вже минулого року було виготовлено пакет з крохмалю та було пройдено сертифікацію за стандартом "OK compost HOME".

"OK compost HOME" — це європейський стандарт, що зазначає здатність продукту до біорозкладу у домашніх умовах протягом певного періоду.

"За цим стандартом наше підприємство — перше в Україні, яке почало виробляти подібний продукт і це важливий крок до екологічної усвідомленості" - Андрій Береза, Директор заводу

З чого вони зроблені

Компанія "Новіс" виготовляє пакети із картопляного і кукурудзяного крохмалю та рослинних біополімерів.

Такі пакети розкладаються у домашніх умовах за 30-90 днів, їм не потрібен промисловий компостер. Після розкладання їх можна використовувати як добрива.

Де їх можна придбати

На даний момент декілька торгових мереж тестують біорозкладні пакети.

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Також їх можна придбати на сайті компанії — сміттєві пакети коштують 59 грн за 20 штук об’ємом 35 літрів, пакети-майки — 338 грн за 200 штук.

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Экология, Здоровья, Пластик, Україна, Технології, Біоматеріали.
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