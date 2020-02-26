Українська компанія випустила біорозкладні пакети для продуктів та сміття

Як з’явились пакети
Як зазначає директор заводу, Андрій Береза, ідея розробки біорозкладного продукту з’явилась три роки тому на міжнародній виставці у Дюссельдорфі
І ось вже минулого року було виготовлено пакет з крохмалю та було пройдено сертифікацію за стандартом "OK compost HOME".
"OK compost HOME" — це європейський стандарт, що зазначає здатність продукту до біорозкладу у домашніх умовах протягом певного періоду.
"За цим стандартом наше підприємство — перше в Україні, яке почало виробляти подібний продукт і це важливий крок до екологічної усвідомленості" - Андрій Береза, Директор заводу
З чого вони зроблені
Компанія "Новіс" виготовляє пакети із картопляного і кукурудзяного крохмалю та рослинних біополімерів.
Такі пакети розкладаються у домашніх умовах за 30-90 днів, їм не потрібен промисловий компостер. Після розкладання їх можна використовувати як добрива.
Де їх можна придбати
На даний момент декілька торгових мереж тестують біорозкладні пакети.
Також їх можна придбати на сайті компанії — сміттєві пакети коштують 59 грн за 20 штук об’ємом 35 літрів, пакети-майки — 338 грн за 200 штук.