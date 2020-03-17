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Вирус COVID-19 способствует снижению загрязнения воздуха - ученые

Вирус COVID-19 способствует снижению загрязнения воздуха - ученые
17:45 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости экологии:Ученые говорят, что в связи с карантинными мерами уровень загрязнения воздуха продолжает падать.

Стэндфордские ученые отследили падение уровня загрязнения воздуха в китайских районах вспышки коронавирусной инфекции.

Уровень загрязнения воздуха продолжает падать, говорят ученые. Поэтому цифры по этому не остаются актуальными. По словам авторов проекта, вероятно, что количество жизней, спасенных на местном уровне благодаря снижению загрязнения, превысит смертность от COVID-19 в Китае.

"Учитывая огромное количество данных, свидетельствующих о том, что вдыхание грязного воздуха значительно способствует преждевременной смерти, естественный и одновременно странный вопрос заключается в том, превысит ли показатель спасенных жизней от сокращения загрязнения воздуха показатель жертв коронавируса", – пишут исследователи.

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Ученые считают, что за несколько месяцев борьбы с загрязнением воздуха в Китае, возможно, было спасено более 4 тысяч детей в возрасте до 5 лет и 73 тысячи взрослых в возрасте от 70 лет.

При этом исследование касается только данных Китая и было завершено после сообщений распространения вируса в другие страны.

Напомним:

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Китай, Загрязнение, Воздух, Коронавирус, Covid-19.
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