Коронавирус: Китай снизил объем загрязнения воздуха на 40%

Новости экологии:Из-за карантинных мер концентрация твёрдых частиц в в атмосфере над Китаем понизилась на 20-30% на большей части территории Китая.

Загрязнение воздуха диоксидом азота, газом, выделяемым автомобилями, электростанциями и заводами, в середине марта снизилось примерно на 40% по сравнению январскими показателями. Причина – временные ограничения на производственную деятельность, введённые правительством Китая для сдерживания вспышки коронавируса.

Об этом накануне стало известно из источников Европейского космического агентства (ESA).

ESA сообщило также, что его служба мониторинга атмосферы отметила уменьшение количества мелких твёрдых частиц – основного загрязнителя воздуха в Китае в феврале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя годами. Исследования показали, что концентрация твёрдых частиц в в атмосфере над Китаем понизилась на 20-30% на большей части территории Китая.

Уменьшение загрязнения атмосферы связано с подготовкой к празднованию и собственно празднованием Нового года по лунному календарю. Такой цикл наблюдался и ранее, он продолжался в период с 20 декабря по 16 марта.

В этом году период очищения атмосферы над промышленными районами стал более длительным и интенсивным из-за мероприятий, связанных со сдерживанием эпидемии коронавируса.

Напомним: