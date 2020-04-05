Пандемия коронавируса доказала антропогенный характер потепления

Новости экологии:Ученые заявили о доказанном антропогенном характере усиления парникового эффекта в последние десятилетия.

Выбросы в атмосферу углекислого газа могут сократиться в наибольшей степени со времен Второй мировой войны в этом году, поскольку вспышка коронавируса приводит к практически полной остановке экономики. Такое заявление сделано сделано группой учёных из Центра международных исследований климата в Осло и Центра по исследованию климата в Калифорнии (США).

Учёные утверждают, что сокращение производственной деятельности населения планеты, вызванной вспышкой пандемии коронавируса, не только привело к уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, но и является свидетельством антропогенного характера усиления парникового эффекта в последние десятилетия.

В статье говорится также, что для того, чтобы дать миру реальный шанс ограничить повышение средних глобальных температур до 1,5 ° C, что является самой амбициозной целью Парижского соглашения, выбросы углекислого газа должны начать снижаться в среднем на 7,6% в год. В настоящее же время они сокращаются темпами, не превышающими 1.2%.

Напомним, сокращение производства, снижение выбросов в атмосферу и прерванное воздушное сообщение между странами в связи COVID-19 пойдет на пользу Мировому океану, но уже сейчас нужно думать о новых шагах после окончания пандемии, сообщает международная организация Совета по вопросам Мирового океана.