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Исследование: высокий уровень диоксида азота в воздухе влияет на тяжесть коронавируса

Исследование: высокий уровень диоксида азота в воздухе влияет на тяжесть коронавируса
19:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Загрязнение воздуха диоксидом азота связано с высокой смертностью от COVID-19.

Диоксид азота (NO2) — загрязнитель воздуха, который повреждает дыхательные пути человека. Он выбрасывается в атмосферу в результате деятельности человека. При контакте диоксида углерода с влажной поверхностью легких образуются азотная и азотистая кислоты, раздражающие слизистые оболочки и поражающие альвеолярную ткань легких. При высоких концентрациях оксидов азота (0,004 — 0,008 %) возникают астматические проявления и отек легких.

"Поскольку новый коронавирус также влияет на дыхательные пути, разумно предположить, что может быть корреляция между загрязнением воздуха и числом смертей от COVID-19" - Ярон Оген, ведущий автор исследования.

В новом исследовании ученые использовали данные об уровнях регионального загрязнения диоксидом азота, измеренных спутником Sentinel 5P Европейского космического агентства (ESA). Затем ученые объединили эту информацию с данными американского агентства погоды NOAA о вертикальных воздушных потоках.

На основании этих данных исследователи выяснили несколько наиболее загрязненных NO2 точек со слабым движением воздушных масс, а затем сопоставили данные о вспышке COVID-19 в Италии, Франции, Испании и Германии.

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Работа показала, что в регионах с большим количеством смертей также отмечается особенно высокий уровень диоксида азота и особенно низкий уровень вертикального воздухообмена.

"Постоянное загрязнение воздуха в пострадавших регионах могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, живущих там, что делает их особенно восприимчивыми к вирусу. Тем не менее, наше исследование является лишь начальным показателем того, что может существовать корреляция между уровнем загрязнения воздуха, движением воздуха и тяжестью заболевания новым типом коронавируса" - Ярон Оген, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Загрязнение, Загрязнение воздуха, Коронавирус, Диоксид азота, Covid-19, NO2.
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