Тимощук кричит от радости, пока в Украине идет война: "Зенит" стал чемпионом россии

Украинец продолжает не замечать войну на родине

В субботу, 30 апреля, на 66-й день полномасштабного вторжения рф в Украину "Зенит", где работает тренером Анатолий Тимощук, стал чемпионом россии сезона 2021/22. Украинец искренне радовался такому успеху…

Соответствующие фото и видео доступны на странице "Зенита" в Twitter.

В субботу, "Зенит" в рамках матча 27-го тура обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:1. Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга досрочно выиграть чемпионат россии по футболу сезона 2021/22. Правда, сыграть в Лиге чемпионов и в других еврокубках в следующем сезоне командам из рф могут и не разрешить из-за полномасштабного нападения путинских войск на Украину.

Анатолий Тимощук празднует победу Зенита

После финального свистка футболисты и тренерский штаб "Зенита" начали праздновать, не остался в стороне и уроженец Луцка Тимощук. Анатолий улыбался и аплодировал, видимо, позабыв, что вытворяют россияне в Украине. К слову, именно из-за молчания рекордсмена сборной Украины по количеству матчей лишили на родине всех футбольных достижений, а также забрали у него звание "Почетный гражданин Луцка".

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Ранее сообщалось, что Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку "Зенита". Напомним, недавно в сети появились документы, которые якобы связывают Анатолия с российскими спецслужбами.

Добавим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину "Зенит" покинул Ярослав Ракицкий. Футболист присоединился к "Шахтеру" в благотворительном турне и уже пел гимн Украины.