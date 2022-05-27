Тренер "Ливерпуля" сделал сильное заявление о войне в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 51
Именитый тренер поддерживает санкции против рф
Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" пройдет не в россии, как планировалось, что должно донести к рф определенный месседж.
Об этом заявил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, передает журналист Нильс Керн в Twitter.
"ЛИВЕРПУЛЬ" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Клопп перед игрой отметил, что перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга во Францию является правильным решением.
"Война продолжается. То, что этот матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал для людей, также для людей в Украине", — заявил Клопп на пресс-конференции перед игрой.
Напомним, финал ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал" состоится в Сен-Дени 28 мая. Эту игру можно будет посмотреть в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры выделили фаворита, а футболисты будут играть особым мячом.
Отметим, в 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" расправился с английским "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дважды обыграл испанский "Вильярреал".