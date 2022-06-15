"Готов встать на колени": российский футболист записал видеообращение к путину из-за войны в Украине

Спортсмен также признался, что боится репрессий

Российский футболист Игорь Денисов записывал обращение к президенту рф владимиру путину, который развязал войну в Украине.

Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Денисов, который закончил карьеру в 2019 году, заявил, что считает войну в Украине катастрофой и полным ужасом. После начала полномасштабного вторжения рф он начал обдумывать вариант с переездом за границу, однако все-таки решил остаться.

"Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении туда… На Донбасс, я не знаю… Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше туда, то для меня это был уже не шок, а ужас. Я очень восприимчивый человек… Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эти события – катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал. Наверное, четыре дня я спал часа по три. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему в 2022 году… И мне никто не может объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против этого. Я против, когда люди умирают", — заявил Денисов.

Спустя пару дней он записал видеообращение к путину с просьбой остановить войну, однако все СМИ, к которым он обратился, отказались публиковать ролик. При этом экс-футболист заявил, что готов стать на колени перед путиным, чтобы остановить этот ужас.

"Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я Мише Прокопцу (юрист бывшего футболиста) дал послушать, мы хотели на ютуб скинуть, но все отказались. Я хотел, чтобы это все остановилось. Я даже сказал так: "Готов встать на колени перед вами (путиным)". Я, гордый парень… Это на третьи или на четвертые сутки было. Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил", — рассказал Денисов.

Денисов признался, что боится говорить после того, как вышел закон об уголовной ответственности "за распространение фейков о российской армии".

Ранее сообщалось, что российский футболист плакал из-за войны в Украине.

Напомним, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал единственного достойного российского футболиста.