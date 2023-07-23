Легенда "Динамо" показал первые фото с фронта: он в одной из самых горячих точек

Спортсмен служит в должности санитара отделения сбора и эвакуации раненых.

Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук в данный момент находится на передовой, где защищает свою родину в войне против российского оккупанта.

В социальных сетях известный в прошлом футболист показал фотографии с первого боевого задания на востоке Украины.

"Первая боевая задача", — подписал фотографии с фронта экс-футболист "Динамо".

Судя по снимкам, Ващук находится на Купянском направлении, где сейчас враг активно штурмует позиции украинских защитников.

Интересно, что еще в мае Ващук попал в бригаду "Буревий" Национальной гвардии Украины. Известный спортсмен в одном из интервью рассказал, что служит в должности санитара отделения сбора и эвакуации раненых.

Еще в начале войны Ващук рассказывал, что лично столкнулся с оккупантами в Киевской области и собственными глазами увидел отвратительную сущность захватчиков.

На публикацию Ващука уже ответили легендарный стронгмен Василий Вирастюк и актриса Ольга Сумская, которые поддержали спортсмена.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинского футболиста-патриота пытались позвать играть в россию.