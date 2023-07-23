Легенда "Динамо" показал первые фото с фронта: он в одной из самых горячих точек
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Спортсмен служит в должности санитара отделения сбора и эвакуации раненых.
Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук в данный момент находится на передовой, где защищает свою родину в войне против российского оккупанта.
В социальных сетях известный в прошлом футболист показал фотографии с первого боевого задания на востоке Украины.
"Первая боевая задача", — подписал фотографии с фронта экс-футболист "Динамо".
Судя по снимкам, Ващук находится на Купянском направлении, где сейчас враг активно штурмует позиции украинских защитников.
Интересно, что еще в мае Ващук попал в бригаду "Буревий" Национальной гвардии Украины. Известный спортсмен в одном из интервью рассказал, что служит в должности санитара отделения сбора и эвакуации раненых.
Еще в начале войны Ващук рассказывал, что лично столкнулся с оккупантами в Киевской области и собственными глазами увидел отвратительную сущность захватчиков.
На публикацию Ващука уже ответили легендарный стронгмен Василий Вирастюк и актриса Ольга Сумская, которые поддержали спортсмена.
Ранее "Телеграф" писал о том, что украинского футболиста-патриота пытались позвать играть в россию.