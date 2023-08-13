"Челси" - "Ливерпуль": онлайн трансляция

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В матче первого тура чемпионата Англии "Челси" принимает "Ливерпуль".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Уже в первой игре подопечным аргентинского тренера Маурисио Почеттино предстоит сыграть на "Стэмфорд Бридж" против одного из кандидатов на медали в Англии.

В прямом эфире видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

В прошлом сезоне команда украинского вингера Михаила Мудрика неожиданно для многих финишировала во второй части турнирной таблицы — "Челси" занял 12-е место. В то же время "Ливерпуль" также не сумел выполнить поставленных на сезон задач и остался за бортом Лиги чемпионов. "Красные" финишировали лишь на пятой строчке.

Интересно, что уже четыре матча подряд между командами завершались с одинаковым счетом — 0:0. Последний раз "Челси" побеждал соперника на своем поле в 2020 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что букмекеры сомневаются в том, что лондонская команда сможет добыть три очка в этой встрече.