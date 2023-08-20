"Остановите Путлера": на финале женского ЧМ по футболу на поле выбежал болельщик в красноречивой футболке (фото)

Болельщик поддержал украинцев

Финальный матч женского чемпионата мира по футболу прошел с громким скандалом. В решающей игре турнира сошлись сборные Испании и Англии.

Как пишет "Трибуна", во время встречи на поле появился фанат в футболке, на которой было послание всему миру.

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Фанат появился на поле в футболке с надписями "Освободите Украину" и "Остановите Путлера". Таким образом, он провел акцию против российской агрессии против украинцев.

После того, как болельщик появился на поле, его задержали сотрудники службы безопасности. О том, что с ним происходило дальше, остается неизвестным.

Что касается самого футбольного матча, то сборная Испании еще раз подтвердила статус одной из сильнейших женских сборных мира. В финальной игре они обыграли Англию со счётом 1:0.

Ранее "Телеграф" писал о том, что болельщик потряс трибуны, показав фантастическое владение мячом во время перерыва футбольного поединка североамериканской лиги МЛС между "Сан-Хосе Эртквейкс" и "Портленд Тимберс". Он пробил по мячу и тот остановился ровно на центральном круге.