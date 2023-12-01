Был чемпионом Европы: на войне погиб известный украинский футболист

У защитника Украины остались двое детей

На войне с оккупантами не стало еще одного известного украинского спортсмена. В возрасте 33 лет свою жизнь за Украину отдал футболист Роман Годованный.

Об этом сообщил отдел Чертковского РТЦК и СП. По данным источника, военный погиб 29 ноября, когда выполнял боевое задание.

По данным источника, жизнь защитника Украины оборвал вражеский снаряд.

В свое время Романа Годованного называли одним из лучших футболистов в Тернопольской области. Он представлял луцкую "Волынь" в украинской Премьер-лиге. Также он играл за тернопольскую "Ниву" в Первой и Второй лигах.

В 2009 году Роман стал чемпионом Европы среди студенческих команд, тогда он представлял ФК "Тернополь" В 2010 году он выиграл бронзовые награды этих же соревнований. В составе луцкой "Волыни" футболист выигрывал серебряные медали Первой лиги. В элитном дивизионе Украины он провел 15 матчей.

Службу Роман проходил в 33-й механизированной бригаде. У погибшего героя осталась супруга и двое детей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне против российских оккупантов погиб воин-футболист Александр Гончар.