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Полиция раскрыла подробности двух ночных погонь в Киеве

ДТП
18:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

В полиции рассказали подробности "ночного тарана" с травмированием 5 патрульных.

За одну ночь в Киеве по вине водителей-нарушителей, пытавшихся скрыться от полиции, травмированы 5 патрульных, двое из которых госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом в субботу, 10 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В Киеве вчера около 23:30 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль Volkswagen T4, который двигаясь по улице грубо нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться через громкоговоритель, а также звуковой сигнал микроавтобус только увеличил скорость. На преследование нарушителя были ориентированы пять экипажей патрульной полиции. Учитывая аварийные ситуации, которые создавал водитель автомобиля, патрульные приняли решение применить табельное огнестрельное оружие и произвели два выстрела по колесам беглеца. Однако это не остановило нарушителя", - отметили в полиции.

Когда на перекрестке улиц Соборная-Млиновская экипаж патрульной полиции заблокировал проезд служебным автомобилем, водитель-беглец, не останавливаясь, направил свой автомобиль на "таран" и продолжил бегство. Однако уже через несколько минут он был задержан.

Как отметили в полиции, нарушителем оказался 23-летний житель Дубровицкого района, который имел признаки алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя вызывающе.

В этой истории телесные повреждения получили двое сотрудников полиции, 30 и 28 лет. Их госпитализировали в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами.

Отмечается, что злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

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В Киеве в эту же ночью, около пяти часов утра, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Hyundai Getz, водитель которого проехал на запрещающий, красный, сигнал светофора.

"Своими действиями нарушитель создал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения, которые двигались на зеленый свет. На перекрестке он, пытаясь скрыться от полицейских, совершил столкновение со служебным автомобилем полиции охраны, который находился перед перекрестком с включенными проблесковыми маячками синего цвета. В результате столкновения трое полицейских в составе экипажа полиции охраны получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу", - сообщила пресс-служба.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что только за 2017 год при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.

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Киев, Нацполиция, Украина.
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