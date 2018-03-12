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Оккупанты обстреляли авто сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтрованная станция
10:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.

В Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию, сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - сказано в сообщении компании в понедельник утром.

Сотрудники ДФС не пострадали. В результате обстрела пробит радиатор автомобиля.

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Все по теме:

Восток Украины, ГАЗ-53, Донбасс, Донецкая фильтрованная станция, ДФС, ОРДЛО, Украина.
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