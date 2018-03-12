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Оккупанты обстреляли авто сотрудников Донецкой фильтровальной станции
10:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.
В Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию, сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".
"Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - сказано в сообщении компании в понедельник утром.
Сотрудники ДФС не пострадали. В результате обстрела пробит радиатор автомобиля.
Telegraf.com.ua