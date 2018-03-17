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Китай будет бороться со смогом с помощью более жестких норм, чем ранее

Смог в Китае
16:27 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Китай пытается бороться со смогом, который накрывает все большие города страны.

Китай установит более жесткие целевые показатели для улучшения качества воздуха в стране по новому трехлетнему плану. 

Как сообщает Reuters, новые нормы концентрации вредных частиц, известных как PM 2.5, будут ниже, чем в действующем пятилетнем плане, который завершается в 2020 году, сообщил министр окружающей среды Ли Ганьцзе. Ли отказался предоставлять подробную информацию о новых нормах, поскольку они все еще разрабатываются.

До конца 2017 года страна уже сократила концентрацию PM2,5 приблизительно на 15,8%, что близко к цели – снижение средних уровней для городов на 18% к 2020 году.

"Таким образом мы установим более низкую норму для нового трехлетнего плана", – сказал он. Правительство также создаст общенациональную инспекционную систему в этом году, которая будет ответственна за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрик, добавил чиновник.

После десятилетий быстрой индустриализации и экономического роста, Китай страдает от загрязнения воздуха, воды и почвы, в том числе густого смога, который часто накрывает большие города.

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Все по теме:

Китай, Смог, Смог в Китае, Экология.
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