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Алена Шоптенко призналась, что участвовала в "Танцах со звездами" уже беременной

Алена Шоптенко
08:40 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Несмотря на интересное положение, Алена Шоптенко продолжает танцевать.

В новом интервью Кате Осадчей хореограф призналась, что во время участия в проекте «Танцы со звездами» уже была беременна.

В прошлом месяц Алена Шоптенко официально подтвердила беременность. Сейчас хореограф продолжает активную деятельность: танцы, постановки, репетиции. Разрешают ли врачи на таком внушительном сроке заниматься всем этим, участница шоу "Танцi с зiрками" рассказала в новом выпуске "Светской жизни".

Беременная красотка заявила, что некоторые врачи просят её остановится на 30-32 неделе, другие говорят, что хореограф может продолжать двигаться.

Алена также призналась, что во время участия в проекте "Танцi с зiрками" уже была беременна. Ахтем Сеитаблаев, ее партнер, знал об этом. По словам Шоптенко, они снизили нагрузку и отказались от сложных трюков.

Танцы — самый любимый процесс для меня, как и беременность. Но мы уменьшили нагрузку и не делали сложных поддержек. Постоянно хотелось есть между репетициями. Это единственный нюансик.

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Алена Шоптенко, Беременность, Танці, Танцовщица, Танцы, Танцы со звездами, Участница, Фото.
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