Когда детство заиграло в одном месте, но качельки этого не выдержали.
С годами люди взрослеют? Нет, с годами люди становятся старше. Отчаянные бедолаги, которым захотелось прогуляться по детским площадкам.
С годами люди взрослеют? Нет, с годами люди становятся старше. Отчаянные бедолаги, которым захотелось прогуляться по детским площадкам.
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