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Модель plus-size Эшли Грэм примерила элегантный костюм с пикантным декольте

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Эшли Грэм
21:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Популярная американская топ-модель Эшли Грэм ведет довольно публичную жизнь, каждый раз демонстрируя новые снимки в Instagram.

На этот раз звезда поразила поклонников элегантным и одновременно соблазнительным "луком". Модель следит за своей фигурой и часами тренируется в спортзале, выполняя сложные упражнения. Поэтому Эшли Грэм гордится своими формами и не стесняется их подчеркивать сексуальным нарядом.

Так, пышнотелая манекенщица засветила модный образ на шоу "Топ-модель по-американски", где она является одной из звездных судей. Эшли Грэм поразила всех стильным костюмом черного цвета с соблазнительным декольте. Наряд очень к лицу знаменитости и подчеркнул ее аппетитные формы.

Сексуальный вечерний выход на "Топ-модель по-американски", – прокомментировала Эшли Грэм.

Модный макияж с акцентом на глаза и волнистые волосы дополнили невероятный образ звезды. Сторонники Эшли Грэм, не скрывая восторга, засыпали ее комплиментами: "Волшебная", "Привлекательная и стильная", "Идеальная", "Просто нереально красивая".

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Instagram, Plus Size, Декольте, Модель, элегантный костюм, Эшли Грэм.
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