Компания Tesla снова приостанавливает производство автомобилей

Tesla приостанавливает работу завода во Фримонте (Калифорния) второй раз в течение двух последних месяцев.

Как заявили в компании, это время планируют использовать для устранения "узких мест" в сборочном процессе и повышения уровня автоматизации с целью дальнейшего увеличения темпа производства. Так же, объясняли предыдущую остановку предприятия в марте текущего.

"Эти периоды используются для улучшения автоматизации и систематического устранения узких мест, чтобы увеличить темпы производства. Это не является чем-то необычным и на самом деле распространено на производствах, подобных этому", - заявили тогда в руководстве компании.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что во втором квартале текущего года, компания перестанет работать в убыток. Как показал опубликованный недавно отчет, в конце марта текущего года компании уже удалось повысить выпуск Tesla Model 3 до 2000 единиц в неделю, а к концу второго квартала - планируется достичь рубежа в 5000 автомобилей. Напомним, что собирать по пять тысяч Model 3 компания планировала еще в конце 2017 года, но пока эта цель остается недостигнутой. Одной из причин отставания Маск назвал чрезмерную зависимость от роботов, которые на заводе в Фримонте выполняют большую часть работ.