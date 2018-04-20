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Свазиленд изменит название из-за путаницы со Швейцарией

Мсвати III
16:54 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Король Свазиленда принял решение изменить название страны в связи с путаницей со Швейцарией и возвращением к оригинальному названию страны.

Король Свазиленда Мсвати III объявил, что он официально изменит название своей страны на Королевство Эсватини.

Об этом сообщает Reuters.

Король объявил о своем неожиданном решении во время совместного празднования 50-й годовщины независимости Свазиленда, а также его собственного 50-летия.

Король ранее уже несколько раз использовал название Эсватини, что означает "земля Свази" на языке свати, в том числе во время выступления в 2017 году на Генеральной ассамблее ООН.

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В своем выступлении Мсвати назвал это возвращением к оригинальному названию страны, которое использовалось до колонизации британцами. Страна получила независимость в 1968 году.

Король добавил, что переименование также поможет решить проблему международного названия. "Каждый раз, когда мы едем за границу, люди называют нас Швейцарией", - сказал он.

Названия двух стран на английском языке созвучны - Switzerland и Swaziland.

Королевство Свазиленд - единственная абсолютная монархия в Африке. Мсвати, который является сыном предыдущего монарха Собуза II, был коронован в 1986 году, у него 15 жен.

Правозащитные организации критикуют его за нарушения прав человека, а также за роскошный образ жизни в бедной стране, где самые высокие показатели ВИЧ/СПИДа в мире и где большинство населения живет только сельским хозяйством.

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Африканская страна, Королевство Эсватини, Король Свазиленда, Мсвати III, Свазиленд.
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