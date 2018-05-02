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Skoda готовится выпустить линейку новых автомобилей

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Skoda
20:51 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: hronika.info

Ждать новые автомобили придется до 2020 года.

Чешский машиностроитель Skoda начал реализации 6-ти новых машин в Индии. Об этом сообщили представители индийского офиса Skoda и "материнской" фирмы Volkswagen AG.

Индийское подразделение чешской компании в следующие 2-3 недели представит Фольксваген AG новую стратегию развития, на продажу которой понадобится около 1 миллиарда евро. Если данный проект примут, это будет самая большая инвестиция в автомобильный индийский рынок в истории. Планируется, что Skoda выпустит не меньше шести новых авто, в базу которых ляжет архитектура MQB.

Сообщается, что машиностроитель создаст улучшенный вариант платформы MQB A0, который получит имя MQB A0 IN. Именно на таком шасси создадут серийный кроссовер Skoda Vision X, которому предстоит соперничать с Hyundai Creta. Новое авто представят приблизительно в 2020-2021 г.

Вместе с этим машиностроитель рассчитывает нарастить объём экспорта машин Фольксваген и шкода из Индии за счёт локализации производства платформы MQB. Какая-либо информация о новинках появиться через пару недель.

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Все по теме:

Skoda, Skoda Vision X, Volkswagen AG, Автомобили Škoda, Шкода.
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