Skoda готовится выпустить линейку новых автомобилей

Чешский машиностроитель Skoda начал реализации 6-ти новых машин в Индии. Об этом сообщили представители индийского офиса Skoda и "материнской" фирмы Volkswagen AG.

Индийское подразделение чешской компании в следующие 2-3 недели представит Фольксваген AG новую стратегию развития, на продажу которой понадобится около 1 миллиарда евро. Если данный проект примут, это будет самая большая инвестиция в автомобильный индийский рынок в истории. Планируется, что Skoda выпустит не меньше шести новых авто, в базу которых ляжет архитектура MQB.

Сообщается, что машиностроитель создаст улучшенный вариант платформы MQB A0, который получит имя MQB A0 IN. Именно на таком шасси создадут серийный кроссовер Skoda Vision X, которому предстоит соперничать с Hyundai Creta. Новое авто представят приблизительно в 2020-2021 г.

Вместе с этим машиностроитель рассчитывает нарастить объём экспорта машин Фольксваген и шкода из Индии за счёт локализации производства платформы MQB. Какая-либо информация о новинках появиться через пару недель.